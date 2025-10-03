.
03 октября 2025 года 09:15
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 и 11,2-11,7 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1, 94,5-97 руб./EUR1 и 11,2-11,7 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Рубль уже который день после окончания налогового периода продолжает уверенно расти, - отмечает эксперт. - Биржевой курс юаня опустился в область 11,4 руб. На внебиржевом рынке доллар торгуется немного выше 81 руб., а евро колеблется в коридоре 95-96 руб. Укрепление рубля в начале октября выглядит довольно неожиданно после окончания в конце прошлого месяца налогового периода". По мнению Мильчаковой, укрепление рубля может быть связано, скорее всего, с тем, что российские экспортеры могли уже перевести значительную часть контрактов на расчеты в рублях из-за санкций и, соответственно, на валюту у них пока низкий спрос. Аналитик допускает, что на рубль влияют также длительные праздники в Китае на текущей неделе, что снизило спрос импортеров на юань. "В России также снижается спрос на многие дорогостоящие импортные товары, например, на смартфоны, и это тоже значит, что импортерам требуется меньше валюты, - указывает Мильчакова. - Снижение спроса на валюту может также происходить в ожидании, что Минфин РФ может на следующей неделе объявить об увеличении продаж валюты. Одновременный рост в цене золота и серебра говорит об ослаблении доллара, и рубль также пользуется благоприятной конъюнктурой". С 25 сентября российская валюта укрепилась к доллару сразу на 3,2%, несмотря на то, что за весь сентябрь рубль подешевел к доллару более чем на 2%. Эксперт полагает, что для ослабления рубля причины тоже найдутся, в том числе, сложная геополитическая обстановка, однако, до объявления Минфина о планах продажи или покупки валюты в октябре "россиянин" может по-прежнему продолжать укрепляться. Аналитик инвесткомпании ожидает курс доллара на следующей неделе в диапазоне 80-83 руб., евро - 94,5-97 руб., юаня - 11,2-11,7 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
