"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Mitsubishi Motors Corp. с прогнозной стоимостью 482 иены (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Долгое время бумаги эмитента оставались под негативным влиянием независимых от компании факторов и демонстрировали отрицательную динамику: с начала 2025 года они упали примерно на 20%. Однако компания начинает менять стратегию: пересматривает бизнес-модель, расширяет рынки и партнерскую сеть. По нашему мнению, эти позитивные преобразования создают предпосылки для скорого и заметного подъема курса акций, - пишет эксперт. - Мы оценили их справедливую стоимость с помощью сравнительного метода, основанного на форвардных мультипликаторах P/E и EV/EBITDA NTM в сравнении с компаниями-аналогами".

Что касается рисков, указывает Лозовой, то в долгосрочной перспективе ключевым вызовом остается переход на электромобили. Mitsubishi инвестирует значительные ресурсы в разработку новых моделей, однако конкуренция со стороны китайских производителей с мощной государственной поддержкой остается высокой, отмечает аналитик в обзоре.

"Приостановка компанией производства в Китае подчеркивает сложности адаптации к новым рыночным условиям, а присутствие китайских брендов на глобальном рынке ограничивает возможности компании в стратегически важных регионах. Успех Mitsubishi будет зависеть от способности эффективно перестроить бизнес-модель и найти конкурентные преимущества на рынке электромобилей", - отмечает Лозовой.

Mitsubishi Motors производит широкий спектр автомобилей - от мини-моделей до внедорожников и гибридов (подключаемых гибридов). Компания активно развивает направление электрифицированных моделей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.