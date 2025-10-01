Курс пары рубль/доллар может составить около 87 руб./$1 к концу октября - УК "Первая"

Курс пары рубль/доллар может составить около 87 руб./$1 к концу октября, прогнозирует аналитик УК "Первая" Максим Федосов.

По мнению эксперта, в октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится. Курс доллара в среднем может составить 85 руб./$1, к концу месяца - около 87 руб./$1.

"Процентные ставки летом заметно снизились, что продолжит поддерживать ослабление рубля, - полагает Федосов. - Кроме того, на заседании 24 октября Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1 п.п. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам сентябрьского заседания регулятор отмечал наличие пространства для снижения ключевой ставки, а уменьшение ставки на 1 п.п. с 18% до 17% обозначил как осторожный шаг. Опубликованный проект бюджета регулятор характеризует как дезинфляционный. Таким образом, если инфляция и кредитование в сентябре не ускорятся, можно ожидать, что в октябре ключевая ставка будет снижена еще на 1 п.п. Это также может поддержать ослабление рубля до конца года".

Тем не менее, аналитик не исключает, что в октябре регулятор выдержит паузу в снижении ключевой ставки: это возможно в случае роста инфляции, ускорения динамики кредитования или ухудшения внешних условий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.