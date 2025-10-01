"Финам" повысил рейтинг акций Johnson & Johnson до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Johnson & Johnson (J&J) с "держать" до "покупать"и прогнозную стоимость с $183 до $213,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 18,6% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции J&J в текущем году показывают динамику лучше рынка и значительно лучше отрасли - доходность YTD составляет 24%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 13%, ETF с привязкой к фармацевтике окреп на 7%, а ETF с привязкой к поставщикам медицинского оборудования подрос на 2%, - отмечает эксперт. - В условиях труднопредсказуемого президентства Трампа позиции J&J выглядят более надежными и стабильными, чем у многих других представителей сектора здравоохранения, компания гибко адаптируется к новым вызовам и намерена масштабно вкладываться в производство на территории США".

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.