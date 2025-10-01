.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Чистая прибыль X5 в 2025 году может снизиться на 35% - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 октября 2025 года 11:07
Чистая прибыль X5 в 2025 году может снизиться на 35% - Freedom Finance Global
Чистая прибыль ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) в 2025 году может снизиться на 35%, но дивиденды будут, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "ИКС 5" во вторник опубликовала обновленный прогноз финансовых результатов по МСФО за 2025 год. Компания сохраняет прогноз по темпам роста выручки группы в 20% и ожидает ее в размере 4,7 трлн руб. Показатель рентабельности по скорректированной EBITDA компания прогнозирует на уровне 5,8-6%. Исходя из этих цифр, аналитик предполагает, что скорректированная EBITDA у "ИКС 5" вырастет на 8-11%, до 272-282 млрд руб. В прошлом году этот показатель составлял 11%, но по итогам 2025 года может снизиться из-за невысоких темпов роста EBITDA. "Компания не привела обновленный прогноз чистой прибыли на 2025 год, но мы ожидаем, что в годовом выражении она будет ниже, чем годом ранее, примерно на 35%, сократившись до 70 млрд руб. из-за роста финансовых расходов, в том числе, связанных с редомициляцией группы в Россию, - прогнозирует Мильчакова. - При этом мы ждем, что показатель отношения чистого долга к скорректированной EBITDA будет чуть больше 1. Соответственно, по итогам 2025 года от компании можно будет ожидать выплаты дивидендов, мы прогнозируем, что они будут примерно 300 руб. на бумагу". Целевая цена акции "ИКС 5" составляет 3300 руб. на горизонте года, указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
02 октября 2025 года 09:19
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62%... читать дальше
.01 октября 2025 года 19:02
"Велес Капитал"сохраняет рекомендацию "покупать"для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Группа X5 опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила об уточнении прогнозов на 2025 год.... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:45
Вероятный диапазон для цены золота в октябре - $3700-3800 за тройскую унцию, полагают аналитики SberCIB Investment Research. В сентябре золото обновило исторические рекорды и завершило месяц на отметке $3800/унц., констатируют эксперты. По их мнению, после снижения ставки ФРС рынок полон оптимизма... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $186,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 2,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA продолжает выигрывать от глобального ажиотажа вокруг ИИ и... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент объявил, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI (разработчик нейросети ChatGPT), чтобы поддержать масштабное строительство центров обработки данных,... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:38
"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank класса H с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 8,74 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Акционеры эмитента на внеочередном собрании утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:59
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund с $238,31 до $297,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,81% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Оценка проведена на основе... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:35
Котировки акций Nike Inc., вероятно, продолжат рост на торгах в среду, также хороший фон есть для котировок бумаг Pfizer Inc., считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. "Компания Nike хорошо отчиталась за первый квартал 2026 финансового... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:00
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как негативный при повышенной волатильности, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании Freedom Finance Global. "Ждем небольшой всплеск волатильности, но наш... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.