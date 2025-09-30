"Финам" подтверждает рейтинг акций "Промомеда" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 592 руб., что соответствует потенциалу роста на 53%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Акции "Промомеда" за последние полтора месяца растеряли выигрыши, имевшие место с начала года на фоне энтузиазма инвесторов по поводу одобрения первого российского конкурента известного лекарственного препарата Mounjaro для снижения лишнего веса и лечения ожирения, в т. ч. у больных сахарным диабетом 2-го типа, - отмечает эксперт. - Просадка акций последовала вопреки тому, что "Промомед" в конце августа достаточно конструктивно отчитался за I полугодие 2025 года".

По состоянию на текущий момент акции "Промомеда", по мнению Саидовой, выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 53% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S 2025E (с применением странового дисконта в размере 20%).

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.