ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 2600 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитков.

"Считаем целесообразным обратить внимание на золотодобытчиков, среди которых выделяем "Полюс", - пишут эксперты. - В сентябре компания показала устойчивость к ухудшению рыночной конъюнктуры, демонстрируя рост, несмотря на снижение широкого рынка. Кроме того, на фоне рекордных цен на золото, темпы роста которых с начала года превышают темпы укрепления рубля, компания может показать в этом году хорошие финансовые результаты. С исторической точки зрения оценки компании невысоки, а исключительно благоприятная конъюнктура на рынке золота выступает ключевым триггером роста котировок и позволяет комфортно реализовывать проект "Сухой Лог".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.