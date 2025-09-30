"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6854 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6854 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на декабрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Покупка акций на фоне ожидаемого погашения квазиказначейских акций и потенциального роста дивидендной доходности, - отмечают аналитики. - Погашение квазиказначейских акций в количестве, не превышающем 76 млн штук (11% акционерного капитала), может привести к росту доли прибыли и дивидендов в пересчете на одну акцию в будущем. Учитывая ожидаемое погашение квазиказначейских акций, промежуточный дивиденд за шесть месяцев 2025 года может составить 464 рубля на одну акцию (возможная полугодовая дивидендная доходность - 7,1%)".

