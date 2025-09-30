"БКС МИ" закрыл две торговые идеи: "Лонг в акциях ЮГК против АЛРОСА" и "Лонг в акциях ЮГК"

"БКС Мир инвестиций" закрыл две торговые идеи "Лонг в акциях "Южуралзолота" / Шорт в акциях "АЛРОСА" и "Лонг в акциях "Южуралзолота", сообщается в обзоре инвесткомпании.

По мнению аналитиков, высокая волатильность в акциях ЮГК краткосрочно мешает оценке вернуться к справедливым уровням, даже несмотря на то, что цены на золото закрепились уже выше $3800 за унцию. Бумаги ЮГК при этом упали на 8% с момента открытия идей (11 и 16 сентября соответственно). Фундаментальная переоценка ЮГК как основной драйвер обеих идей может занять дольше ранее ожидаемых трех месяцев, отмечают они.

Доходность идеи "Лонг акциях ЮГК" в абсолютном выражении составила минус 8%, "Лонг в акциях ЮГК / Шорт в акциях "АЛРОСА" - 1% (без учета стоимости фондирования).

Долгосрочно эксперты продолжают считать бумаги ЮГК недооцененными по мультипликатору P/E в текущих ценах как относительно среднеисторического уровня (3,6x против 5,5х), так и относительно текущего P/E "Полюса" (MOEX: PLZL) (7х).

