"Финам" сохраняет рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 48%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции "Озон Фармацевтики" за последние 3 месяца выросли в цене на 12% на проседающем рынке. Компания достаточно неплохо отчиталась за первое полугодие, показав рост выручки и скорректированной EBITDA и подсократив чистый долг. По состоянию на текущий момент акции "Озон Фармацевтики" выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 48% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S 2025E", - пишет эксперт.

К рискам для компании Саидова относит рост издержек на сырье и оборудование в условиях выраженного инфляционного давления.

"Озон Фармацевтика" - российская фармацевтическая компания, входящая в топ-3 по объему продаж препаратов-дженериков среди отечественных производителей за 2024 год.

