"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре, сообщается в комментарии аналитиков.

"Вместе с осенним похолоданием заметно усилился шторм на рынках, - пишут эксперты. - Геополитика, налоговые инициативы и рост неопределенности давят на котировки и заставляют инвесторов быть осторожнее. В такой турбулентности особенно важно держать фокус на бумагах, способных показать рост даже на фоне повышенной волатильности".

Таковыми, на взгляд стратегов, в октябре могут стать:

- "Т-Технологии" - высокие прогнозируемые темпы роста чистой прибыли в 2025 году и комфортная стоимость риска.

- "НОВАТЭК" - перспективы реализации "Арктик СПГ-2", грамотное корпоративное управление.

- HeadHunter - высокая маржинальность и монопольное положение в отрасли.

- "ИКС 5" - качественный рост бизнеса и лидер отрасли.

- "Лента" - удержание расходов на одном уровне и комфортная долговая нагрузка.

