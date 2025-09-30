.
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре
30 сентября 2025 года 17:45
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре, сообщается в комментарии аналитиков. "Вместе с осенним похолоданием заметно усилился шторм на рынках, - пишут эксперты. - Геополитика, налоговые инициативы и рост неопределенности давят на котировки и заставляют инвесторов быть осторожнее. В такой турбулентности особенно важно держать фокус на бумагах, способных показать рост даже на фоне повышенной волатильности". Таковыми, на взгляд стратегов, в октябре могут стать: - "Т-Технологии" - высокие прогнозируемые темпы роста чистой прибыли в 2025 году и комфортная стоимость риска. - "НОВАТЭК" - перспективы реализации "Арктик СПГ-2", грамотное корпоративное управление. - HeadHunter - высокая маржинальность и монопольное положение в отрасли. - "ИКС 5" - качественный рост бизнеса и лидер отрасли. - "Лента" - удержание расходов на одном уровне и комфортная долговая нагрузка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
30 сентября 2025 года 19:02
