Совкомбанк начал анализ Транснефти с рекомендацией "покупать" для ее акций

Совкомбанк начал аналитическое освещение "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для ее "префов", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

"Транснефть" глубоко интегрирована в нефтегазовую отрасль РФ и является важным звеном в цепочках экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, - пишет эксперт банка. - Мы рассматриваем "Транснефть" как одну из наиболее стабильных компаний в отрасли (и даже на рынке) на фоне сравнительно высокой дивидендной доходности и относительно низкой вероятности появления новых "черных лебедей".

Компания занимает монопольное положение на рынке транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, подчеркивает Объедков. Это обеспечивает защиту от конкуренции, но создает зависимость от решений мажоритарного акционера - государства.

По мнению стратега банка, ключевые риски для компании включают изменения в налоговом регулировании (что реализовалось в 2024 году с повышением налога на прибыль) и потенциальное ограничение темпов роста тарифов под давлением мощного лобби нефтяных компаний.

