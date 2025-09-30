S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов на торгах во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"С технической точки зрения S&P 500 продолжает поступательное движение в рамках восходящего тренда, - указывает эксперт. - 20-дневная скользящая средняя выступает поддержкой для покупателей. Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации в течение нескольких дней, после чего ралли может возобновиться. Индикатор RSI находится вне зоны перекупленности, одновременно указывая на силу "быков". Ближайшие уровни поддержки для S&P 500 - 6550 и 6500 пунктов".

По мнению аналитика, ключевым фактором неопределенности сегодняшней сессии остается риск шатдауна правительства США: по итогам переговоров вечером 29 сентября не был достигнут существенный прогресс между партиями. Такие разногласия делают вероятность приостановки работы федеральных ведомств крайне высокой, и крайний срок финансирования наступает 30 сентября.

