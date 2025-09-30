Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре - 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global

Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре составляет 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Ослабление рубля в текущем месяце стало результатом осложнения геополитической обстановки, а также снижения цен на нефть, - пишет эксперт. - Так, Brent в сентябре снизилась на 2,3% по сравнению с августом, завершив месяц на уровне чуть выше $66 за баррель. А Urals, которая торгуется с дисконтом к Brent, снизилась до $56-57 за баррель. Это означает, что Россия получила в сентябре значительно меньше нефтегазовых доходов, чем в аналогичном месяце 2024 года, что, соответственно, влияет на рост бюджетного дефицита и отчасти - на инфляцию".

В начале октября нефтяной рынок будет ждать решения ОПЕК+ о новом увеличении добычи нефти странами альянса. Аналитик допускает, что если квоты на добычу будут повышены, выросшее предложение продолжит давить на цены, и дешевая нефть также будет негативом для рубля.

Наиболее значимыми событиями октября, на взгляд Мильчаковой, станут саммит стран блока АСЕАН, где президент США Дональд Трамп планирует провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. А также заседание совета директоров ЦБ РФ 24 октября, на котором может быть снова принято решение о снижении ключевой ставки.

"Таким образом, во второй половине месяца рубль снова может укрепиться до нижних границ наших прогнозных коридоров, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - Мы ожидаем по курсу доллара в октябре 81-86 руб./$1, евро - 96-101 руб./EUR1, юаня - 11,5-11,9 руб.юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.