.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре - 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 сентября 2025 года 14:43
Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре - 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре составляет 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Ослабление рубля в текущем месяце стало результатом осложнения геополитической обстановки, а также снижения цен на нефть, - пишет эксперт. - Так, Brent в сентябре снизилась на 2,3% по сравнению с августом, завершив месяц на уровне чуть выше $66 за баррель. А Urals, которая торгуется с дисконтом к Brent, снизилась до $56-57 за баррель. Это означает, что Россия получила в сентябре значительно меньше нефтегазовых доходов, чем в аналогичном месяце 2024 года, что, соответственно, влияет на рост бюджетного дефицита и отчасти - на инфляцию". В начале октября нефтяной рынок будет ждать решения ОПЕК+ о новом увеличении добычи нефти странами альянса. Аналитик допускает, что если квоты на добычу будут повышены, выросшее предложение продолжит давить на цены, и дешевая нефть также будет негативом для рубля. Наиболее значимыми событиями октября, на взгляд Мильчаковой, станут саммит стран блока АСЕАН, где президент США Дональд Трамп планирует провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. А также заседание совета директоров ЦБ РФ 24 октября, на котором может быть снова принято решение о снижении ключевой ставки. "Таким образом, во второй половине месяца рубль снова может укрепиться до нижних границ наших прогнозных коридоров, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - Мы ожидаем по курсу доллара в октябре 81-86 руб./$1, евро - 96-101 руб./EUR1, юаня - 11,5-11,9 руб.юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
30 сентября 2025 года 19:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Промомеда" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 592 руб., что соответствует потенциалу роста на 53%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние полтора месяца растеряли выигрыши, имевшие место с начала года на... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:45
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитков. "Считаем целесообразным обратить внимание на золотодобытчиков, среди которых выделяем "Полюс", - пишут эксперты. - В сентябре компания показала устойчивость... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6854 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на декабрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Покупка акций на фоне ожидаемого погашения... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:10
"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 48%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Озон Фармацевтики" за последние 3 месяца выросли в цене на 12% на... читать дальше
.30 сентября 2025 года 17:45
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре, сообщается в комментарии аналитиков. "Вместе с осенним похолоданием заметно усилился шторм на рынках, - пишут эксперты. - Геополитика, налоговые инициативы и рост неопределенности давят на котировки и заставляют инвесторов быть... читать дальше
.30 сентября 2025 года 17:23
Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 - качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Второй эшелон продолжает быть... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:44
Совкомбанк начал аналитическое освещение "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для ее "префов", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Транснефть" глубоко интегрирована в нефтегазовую отрасль РФ и является важным звеном в цепочках экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, - пишет... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:13
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов на торгах во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 продолжает... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:42
Акции ПАО "Группа Черкизово" справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Один из крупнейших производителей мяса в России подвел операционные итоги первых шести месяцев 2025 года. Аналитики сервиса умеренно положительно оценивают результаты... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:16
Акции HSBC Holdings Plc., Apple Inc. и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Стало известно о коллаборации IT-компании с банком HSBC. Речь идет о тестировании алгоритма торговли облигациями, базирующемся на комбинации традиционных и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.