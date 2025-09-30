"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 318,35 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 318,35 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,76%, стоп-приказ: 287,41 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

Эмитент по итогам 8М25 демонстрирует устойчивый рост, констатируют аналитики: чистые процентные доходы выросли на 15,4% (до 1,96 трлн руб.), а чистая прибыль увеличилась на 6,4% (до 1,12 трлн руб.).

Основными драйверами стали рост работающих активов и снижение стоимости кредитного риска до 1,4%, отмечают в "Финаме".

Несмотря на небольшое снижение комиссионных доходов (минус 2,1%) и рост операционных расходов (+14%), ключевые показатели эффективности остаются высокими - рентабельность капитала составила 22,2%, достаточность капитала - 12,8%.

Банк сохраняет лидирующие позиции на фоне здоровой кредитной политики и диверсифицированной бизнес-модели, отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения актив находится в фазах бокового движения, ограниченного четким диапазоном. Текущая цена тестирует нижнюю границу канала, где может сформироваться точка для разворота вверх. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 287,41 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк - крупнейший системообразующий банк России.

