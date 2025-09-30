Акции компаний IT-сектора РФ будут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время - ПСБ

Акции представителей российского IT-сектора ("Группы Позитив", ГК "Астра", ПАО "ИВА", ПАО "Аренадата", ПАО "Диасофт") в ближайшее время будут торговаться "хуже рынка", считают аналитики банка ПСБ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал 29 сентября законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Предполагается рост ставок на страховые взносы с 7,6 до 15%, а также возврат нормы по уплате НДС на реестровое программное обеспечение.

"Акции представителей IT-сектора ("Группы Позитив", "Астры", "ИВА", "Аренадата", "Диасофт") в понедельник на таком фоне подверглись распродаже. И в ближайшее время будут "хуже рынка". Оценка негативного эффекта от налоговых новаций еще впереди, но уже очевидно, что это приведет к более существенному росту издержек, соответственно, вырастет в цене и ПО, - отмечают эксперты в комментарии. - Но многие клиенты российского софта уже корректировали бюджеты из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, поэтому рассчитывать на активное восстановление спроса опять не приходится, даже если ставка снизится до более комфортных уровней. Дополнительно можно сразу ожидать корректировки инвестпланов компаний".

