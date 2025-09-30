.
30 сентября 2025 года 13:19
Акции компаний IT-сектора РФ будут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время - ПСБ
Акции представителей российского IT-сектора ("Группы Позитив", ГК "Астра", ПАО "ИВА", ПАО "Аренадата", ПАО "Диасофт") в ближайшее время будут торговаться "хуже рынка", считают аналитики банка ПСБ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал 29 сентября законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Предполагается рост ставок на страховые взносы с 7,6 до 15%, а также возврат нормы по уплате НДС на реестровое программное обеспечение. "Акции представителей IT-сектора ("Группы Позитив", "Астры", "ИВА", "Аренадата", "Диасофт") в понедельник на таком фоне подверглись распродаже. И в ближайшее время будут "хуже рынка". Оценка негативного эффекта от налоговых новаций еще впереди, но уже очевидно, что это приведет к более существенному росту издержек, соответственно, вырастет в цене и ПО, - отмечают эксперты в комментарии. - Но многие клиенты российского софта уже корректировали бюджеты из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, поэтому рассчитывать на активное восстановление спроса опять не приходится, даже если ставка снизится до более комфортных уровней. Дополнительно можно сразу ожидать корректировки инвестпланов компаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
