30 сентября 2025 года 12:00
Альфа-банк прогнозирует сохранение ставки ЦБ на уровне 17% до конца года против ожидавшегося ранее снижения до 15%
Альфа-банк прогнозирует сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 17% до конца текущего года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. Ранее эксперт ориентировалась на ее снижение до 15%. По оценкам экономиста, анонсированное повышение ставки НДС с начала 2026 года приведет к росту спроса в ближайшие месяцы. "В IV квартале 2025 года ожидаем усиления спроса на товары длительного пользования, что должно привести к ускоренному росту оборота розничной торговли (ждем роста на 2,3% по итогам года против 2% в предыдущем прогнозе). Мы также полагаем, что это позволит удержать темпы роста ВВП на уровнях 1,0-1,3% в текущем году, хотя ранее ориентировались на уровень 1,0%. Банковский сектор продемонстрирует ускоренный рост розничного кредитного портфеля до конца года - в последний месяц динамика розничных кредитов уже ускоряется", - пишет Орлова. Компаниям, в свою очередь, может потребоваться пополнение складов, и в некоторых сегментах, по ее мнению, нельзя исключать роста спроса на импорт, что увеличит и спрос на валюту. "Это поддерживает наш прогноз по движению курса рубля к уровням 90-95 руб./$1 к концу текущего года", - отмечает она. Как полагает Орлова, повышение НДС приведет к росту уровня цен на краткосрочном горизонте, хотя ЦБ и оценивает проект бюджета на ближайшую трехлетку в целом как дезинфляционный. "Монетарные власти планируют реагировать на это в той мере, в которой могут быть негативно затронуты инфляционные ожидания, но отметим, что повышение НДС накладывается на ряд проинфляционных сигналов, которые фиксируются в последние месяцы. Во-первых, в июле-августе ускорился рост корпоративного кредитного портфеля до 1,5-1,6% м/м, что соответствует аннуализированным темпам роста порядка 15-20% г/г - эта цифра выше ориентира ЦБ по росту кредита в экономике на 7-10% г/г. Во-вторых, за последние два месяца уже произошло смещение уровня валютного курса с интервала 78-80 руб./$1 до 83-85 руб./$1, что также создает проинфляционные эффекты. В-третьих, в сентябре рост цен складывается выше ожиданий, а с середины лета обращают на себя внимание повышенные темпы роста цен на бензин. В итоге, нельзя исключать, что в сентябре инфляция может составить 0,4% м/м, а по итогам года приблизится к 7,0%", - пишет эксперт. На этом фоне с учетом предстоящего повышения НДС Альфа-банк пересмотрел свои ожидания по ключевой ставке к концу этого года. Траектория ставки на 2026 год в свою очередь будет зависеть от скорости охлаждения экономики и рынка труда. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СТАВКА-ЦБ-ПРОГНОЗ
.
.
