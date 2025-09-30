.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает "позитивную" оценку акций Роснефти
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 сентября 2025 года 12:14
"БКС МИ" подтверждает "позитивную" оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку перспектив цены акции "Роснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Правительство РФ предложило увеличить налоговый вычет по cеверному Приобскому месторождению в течение 2026-2030 гг. включительно на сумму до 833 млн руб. в месяц, то есть до 10 млрд руб. за год. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. "Положительный эффект оцениваем в 0,4% EBITDA на следующий год. В отношении северного Приобского месторождения в ХМАО с 2021 года до конца 2032 года уже действует налоговый вычет в размере 3,83 млрд руб. в месяц, то есть 46 млрд руб. за год при условии, что цена нефти марки Urals выше базовой цены на нефть, которая определена как $45,04/баррель с индексацией на 2% с 2024 года", - отмечают эксперты. "Мы считаем новость умеренно позитивной для акций компании, принимая во внимание перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ, нахождение рублевой цены существенно ниже наше долгосрочного прогноза (6,2 тыс. руб./баррель в 2027 году) и наличие перспектив роста добычи с проектом "Восток Ойл", - пишут Бахтин и Мударисов в обзоре. "Роснефть" выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов, в связи с чем промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года должны составить 11,6 руб. на акцию (промежуточная доходность - 3%), указывают аналитики инвесткомпании. Следующее важное корпоративное событие - публикация квартальной отчетности по МСФО за III квартал 2025 года до конца ноября. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 сентября 2025 года 19:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Промомеда" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 592 руб., что соответствует потенциалу роста на 53%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние полтора месяца растеряли выигрыши, имевшие место с начала года на... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:45
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитков. "Считаем целесообразным обратить внимание на золотодобытчиков, среди которых выделяем "Полюс", - пишут эксперты. - В сентябре компания показала устойчивость... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6854 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на декабрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Покупка акций на фоне ожидаемого погашения... читать дальше
.30 сентября 2025 года 18:10
"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 48%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Озон Фармацевтики" за последние 3 месяца выросли в цене на 12% на... читать дальше
.30 сентября 2025 года 17:45
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в октябре, сообщается в комментарии аналитиков. "Вместе с осенним похолоданием заметно усилился шторм на рынках, - пишут эксперты. - Геополитика, налоговые инициативы и рост неопределенности давят на котировки и заставляют инвесторов быть... читать дальше
.30 сентября 2025 года 17:23
Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 - качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Второй эшелон продолжает быть... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:44
Совкомбанк начал аналитическое освещение "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для ее "префов", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Транснефть" глубоко интегрирована в нефтегазовую отрасль РФ и является важным звеном в цепочках экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, - пишет... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:13
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов на торгах во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 продолжает... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:42
Акции ПАО "Группа Черкизово" справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Один из крупнейших производителей мяса в России подвел операционные итоги первых шести месяцев 2025 года. Аналитики сервиса умеренно положительно оценивают результаты... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:16
Акции HSBC Holdings Plc., Apple Inc. и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Стало известно о коллаборации IT-компании с банком HSBC. Речь идет о тестировании алгоритма торговли облигациями, базирующемся на комбинации традиционных и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.