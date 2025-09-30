"БКС МИ" подтверждает "позитивную" оценку акций Роснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку перспектив цены акции "Роснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Правительство РФ предложило увеличить налоговый вычет по cеверному Приобскому месторождению в течение 2026-2030 гг. включительно на сумму до 833 млн руб. в месяц, то есть до 10 млрд руб. за год. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Положительный эффект оцениваем в 0,4% EBITDA на следующий год. В отношении северного Приобского месторождения в ХМАО с 2021 года до конца 2032 года уже действует налоговый вычет в размере 3,83 млрд руб. в месяц, то есть 46 млрд руб. за год при условии, что цена нефти марки Urals выше базовой цены на нефть, которая определена как $45,04/баррель с индексацией на 2% с 2024 года", - отмечают эксперты.

"Мы считаем новость умеренно позитивной для акций компании, принимая во внимание перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ, нахождение рублевой цены существенно ниже наше долгосрочного прогноза (6,2 тыс. руб./баррель в 2027 году) и наличие перспектив роста добычи с проектом "Восток Ойл", - пишут Бахтин и Мударисов в обзоре.

"Роснефть" выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов, в связи с чем промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года должны составить 11,6 руб. на акцию (промежуточная доходность - 3%), указывают аналитики инвесткомпании.

Следующее важное корпоративное событие - публикация квартальной отчетности по МСФО за III квартал 2025 года до конца ноября.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.