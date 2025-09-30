"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Транснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Минфин РФ предложил разрешить "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль через механизм инвестиционного налогового вычета. Данная норма может быть распространена на правоотношения с 1 января 2025 года, с момента, когда компания этого права лишилась.

"Изменение в законодательстве, если будет реализовано, окажет позитивный эффект как для размера прибыли (а значит, дивидендов), так и свободного денежного потока. О конкретном размере вычета трудно сейчас судить, в том числе из-за вариативности его размера по регионам РФ, - пишут эксперты. - EBITDA "Транснефти" не зависит от нефтяных котировок и при этом выигрывает из-за наращивания нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ (следующее заседание состоится 5 октября). У нас "позитивный" взгляд на акции, которые по мультипликатору P/E на 2026 год торгуются на уровне 3,0х по сравнению с историческим значением 5,3х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.