Рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на следующей неделе - ПСБ

Рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ.

"Российская валюта на неделе продемонстрировала умеренное укрепление, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,1%, продолжив движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - При этом можно было ожидать более существенного роста рубля. Поддержку ему оказывали как приближение пика налоговых выплат (29 сентября), что увеличивает предложение валюты со стороны экспортеров, так и рост цен на нефть. Однако ухудшение ожиданий по геополитике нивелировало эти факторы, сдержав укрепление национальной валюты".

На следующей неделе, после прохождения пика налоговых выплат, на взгляд аналитиков банка, рубль перейдет к ослаблению под давлением нарастающего роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате юань может попытаться выйти в верхнюю половину целевого диапазона 11,5-12 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.