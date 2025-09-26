.
Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения - Freedom Finance Global
26 сентября 2025 года 17:36
Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения - Freedom Finance Global
Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Котировки нефти корректируются в пятницу после трехдневного уверенного роста. Коммерческие запасы нефти в США на текущей неделе опустились до минимумов января, - указывает эксперт. - Это могло быть связано с тем, что американским нефтяникам уже невыгодно добывать большие объемы сырья при ценах ниже $70 за баррель. Согласно сегодняшней информации западных новостных агентств, китайские НПЗ постепенно отказываются от нефти из США по причине высокой стоимости фрахта танкеров, и рынок вновь от опасений дефицита нефти качнулся в сторону опасений профицита". Фактическое "разрешение" президента США Дональда Трампа для Венгрии и Словакии на продолжение импорта российской нефти из-за отсутствия у этих стран выхода к морю нефтяной рынок, видимо, тоже воспринял как повод корректироваться вниз, полагает Мильчакова. Кроме того, как сообщают СМИ, договоренность между Ираком и нефтедобытчиками непризнанного Курдистана о возобновлении экспорта нефти из этого региона может увеличить предложение на рынке примерно на 230 тыс. б/с уже в ближайшее время. "Хотя Brent почти весь сентябрь испытывала резкие колебания, на уровне выше $65/барр. сформировалась достаточно мощная поддержка, ниже которой цена в течение месяца так и не пошла, и это значит, что подешевевшие фьючерсы стали привлекательными для возобновления покупок. Ожидаем цену Brent до конца сентября в коридоре в $66-70 за баррель", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
26 сентября 2025 года 18:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 40%, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Tesla: текущая оценка акций уже заложила будущие успехи в AI и... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:01
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе и даже уйти к 2598п при сохранении геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". На российском фондовом рынке на следующей неделе в условиях актуальности геополитической напряженности и... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль в августе упала... читать дальше
.26 сентября 2025 года 16:33
"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с HKD 5,25 до HKD 6,79 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,48% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. Рекомендация для бумаг фонда сохранена на уровне "Держать". "После... читать дальше
.26 сентября 2025 года 15:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков. "Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения... читать дальше
.26 сентября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией... читать дальше
.26 сентября 2025 года 14:07
Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет... читать дальше
.26 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальная картина... читать дальше
.26 сентября 2025 года 13:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали... читать дальше
.26 сентября 2025 года 12:40
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. Пятница (26 сентября) - последний день, когда акции компании торгуются с выплатой: по итогам первого... читать дальше
