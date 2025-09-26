Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения - Freedom Finance Global

Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Котировки нефти корректируются в пятницу после трехдневного уверенного роста. Коммерческие запасы нефти в США на текущей неделе опустились до минимумов января, - указывает эксперт. - Это могло быть связано с тем, что американским нефтяникам уже невыгодно добывать большие объемы сырья при ценах ниже $70 за баррель. Согласно сегодняшней информации западных новостных агентств, китайские НПЗ постепенно отказываются от нефти из США по причине высокой стоимости фрахта танкеров, и рынок вновь от опасений дефицита нефти качнулся в сторону опасений профицита".

Фактическое "разрешение" президента США Дональда Трампа для Венгрии и Словакии на продолжение импорта российской нефти из-за отсутствия у этих стран выхода к морю нефтяной рынок, видимо, тоже воспринял как повод корректироваться вниз, полагает Мильчакова. Кроме того, как сообщают СМИ, договоренность между Ираком и нефтедобытчиками непризнанного Курдистана о возобновлении экспорта нефти из этого региона может увеличить предложение на рынке примерно на 230 тыс. б/с уже в ближайшее время.

"Хотя Brent почти весь сентябрь испытывала резкие колебания, на уровне выше $65/барр. сформировалась достаточно мощная поддержка, ниже которой цена в течение месяца так и не пошла, и это значит, что подешевевшие фьючерсы стали привлекательными для возобновления покупок. Ожидаем цену Brent до конца сентября в коридоре в $66-70 за баррель", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.