"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль в августе упала на 41,1% г/г до 23,9 млрд руб., а по итогам января-августа в целом составила 327,6 млрд руб. (-3,2% г/г) при рентабельности капитала 18,1%.

"Представленная отчетность ВТБ оказалась в целом в рамках ожиданий, - отмечает эксперт. - Банк продолжает страдать от жесткой ДКП в стране, что отрицательно сказывается на чистой процентной марже и чистом процентном доходе, однако низшая точка, судя по всему, уже пройдена. При этом банк сохраняет позитивную динамику чистого комиссионного дохода, а стоимость риска остается невысокой в сравнении с другими отечественными банками. Показатели достаточности капитала выросли с начала года и должны еще улучшиться по результатам недавней допэмиссии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.