"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF до HKD 6,79

"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с HKD 5,25 до HKD 6,79 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,48% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Рекомендация для бумаг фонда сохранена на уровне "Держать".

"После тарифного перемирия между США и Китаем в мае этого года акции китайских компаний продемонстрировали внушительный рост, флагманом которого стал технологический сектор, так как он ориентирован на внутренний рынок КНР и наименее подвержен тарифным ограничениям, - пишет эксперт. - Подъему котировок также способствовал чистый приток иностранных инвестиций в акции, тогда как до этого на протяжении двух лет был чистый отток. Однако мы считаем потенциал роста у компаний, входящих в фонд, почти исчерпанным, в связи с этим не видим большого потенциала роста всего фонда".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших компаний в Гонконге из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.