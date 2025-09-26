Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года - УК "Первая"

Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По мнению эксперта, насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе. С одной стороны, появляется все больше сообщений, свидетельствующих о росте геополитических рисков, с другой - постепенно становится известной информация о параметрах бюджета в ближайшие годы. Также на валютный рынок могла оказывать влияние подготовка к уплате налогов.

"В бюджетных планах на 2025 год Минфин подтвердил план по расходам в размере 42,3 трлн руб. и увеличил объем размещения ОФЗ на 2,2 трлн руб. до 5,6 трлн руб., - отмечает аналитик в комментарии. - Таким образом, заявленный дефицит бюджета в 2025 году планируется почти полностью закрыть за счет госдолга - без использования остатков бюджетных средств прошлых лет и ФНБ. Как представляется, в текущей конструкции бюджетных планов и фактической динамики расходов в 2025 году по-прежнему есть риски некоторого превышения ориентиров по расходам".

Повышение НДС, на взгляд Ващелюк, даст дополнительный вклад в инфляцию на уровне 1-1,5 п.п. в ближайшие месяцы, но в дальнейшем инфляция, скорее всего, снизится. Таким образом, бюджет, при отсутствии внешних и внутренних шоков, вероятно, позволит Банку России снижать ключевую ставку в ближайшие годы, допускает эксперт.

"Снижение процентных ставок, как произошедшее, так и ожидаемое, продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, - прогнозирует стратег УК "Первая. - К концу 2025 года курс доллара может вырасти до 90 руб.руб./$1, к концу 2026 года - до 101 руб. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 руб./$1, юаня - 11,5-12,1 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.