S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.

Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией августовского отчета о личных доходах и тратах, данных ценового индекса потребительских расходов (PCE). Именно эти сведения для ФРС являются основным индикатором инфляции, подчеркивает Баймукан.

"С технической точки зрения S&P 500 двигался вниз на протяжении трех последних сессий и нашел поддержку в области 20-дневной скользящей средней, - указывает аналитик. - Локальная коррекция в рамках восходящего тренда выглядит закономерным явлением и не наносит заметного технического ущерба. Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации или коррекции в течение нескольких дней, после чего восходящая динамика может возобновиться. Положительным моментом стал выход RSI из зоны перекупленности. Ближайшие уровни поддержки для S&P 500 - 6550 и 6500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.