"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 4200 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 233 рублей на акцию, что соответствует доходности около 6,9%. Для инвесторов данная дивотсечка - это возможность взять качественный, прибыльный и растущий бизнес дешевле, - пишут эксперты. - Мы сохраняем наш таргет по акциям HeadHunter - 4200 рублей ("покупать"). Компания остается устойчивым игроком даже в условиях неопределенности и сохраняет потенциал к росту. Но закрытие "гэпа" зависит от настроений на рынке: быстрый отскок ждать не стоит".

