SberCIB подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 6000 руб

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

Пятница (26 сентября) - последний день, когда акции компании торгуются с выплатой: по итогам первого полугодия эмитент распределит по 80 рублей на акцию с доходностью 2%, отмечают эксперты.

Несмотря на снижение котировок бумаг, аналитики инвестбанка думают, что фундаментальные драйверы для "Яндекса" остаются сильными. Среди них указываются следующие:

- Умеренно высокие темпы роста на горизонте до 2030 года как по выручке, так и по EBITDA.

- Из-за роста свободного денежного потока возможно увеличение инвестиций в новые сегменты или дивидендного потока в будущем.

- У бизнеса электронной коммерции есть потенциал роста эффективности - это должно позитивно сказаться на оценке компании в ближайшие два-три года.

Таргет SberCIB - 6000 рублей за акцию, что предполагает почти 50%-ный потенциал роста с текущих уровней, говорится в материале.

