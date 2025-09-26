.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе может оставаться волатильной - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 сентября 2025 года 11:38
Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе может оставаться волатильной - "Цифра брокер"
Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе в целом может оставаться волатильной, но с потенциалом к стабилизации в широком диапазоне 2600-2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Внимание инвесторов на предстоящей неделе привлекут несколько событий, отмечают эксперты. 1 октября закроется реестр акционеров "ФосАгро" с правом на полугодовые дивиденды в размере 273 рублей на одну акцию компании. Кроме того, на неделе пройдет онлайн-встреча представителей стран "Большой семерки", на которой будет обсуждаться вопрос использования замороженных российских активов, что может привнести дополнительную геополитическую напряженность. "На фоне этих факторов динамика индекса Мосбиржи может оставаться волатильной, но с потенциалом к стабилизации в широком диапазоне 2600-2800 пунктов при прочих равных. Из корпоративных событий внимание стоит обратить итоги ВОСА "Газпром нефти", ПАО "Полюс" и "ЕвроТранса", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 сентября 2025 года 18:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 40%, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Tesla: текущая оценка акций уже заложила будущие успехи в AI и... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:01
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе и даже уйти к 2598п при сохранении геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". На российском фондовом рынке на следующей неделе в условиях актуальности геополитической напряженности и... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:36
Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Котировки нефти корректируются в пятницу после трехдневного уверенного роста. Коммерческие запасы нефти в США на текущей неделе опустились до... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль в августе упала... читать дальше
.26 сентября 2025 года 16:33
"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с HKD 5,25 до HKD 6,79 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,48% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. Рекомендация для бумаг фонда сохранена на уровне "Держать". "После... читать дальше
.26 сентября 2025 года 15:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков. "Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения... читать дальше
.26 сентября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией... читать дальше
.26 сентября 2025 года 14:07
Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет... читать дальше
.26 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальная картина... читать дальше
.26 сентября 2025 года 13:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.