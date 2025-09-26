Индекс Мосбиржи вновь будет бороться за 2700п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вновь будет бороться за уровень 2700 пунктов в пятницу, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Наметившийся в среду отскок в четверг продолжить не удалось, констатирует эксперт. Причины распродаж прежние, указывает он. Это прежде всего геополитика; из внутренних факторов неприятным стало то, что Банк России задумывается о взятии паузы в цикле снижения ключевой ставки.

Несколько обнадеживает, обращает внимание Антонов, что распродажи акций шли на низких объемах торгов.

"Есть надежда, что в канун выходных начнется активное сокращение коротких позиций, что может помочь индексу Мосбиржи удержать важный уровень в 2700 пунктов. Но если этого не случится, то замаячит цель снижения к годовым минимумам, в район чуть выше 2600 пунктов. Никаких прогнозов относительно исхода борьбы за поддержку давать не будем. Среднесрочным инвесторам стоит оставаться вне рынка, а спекулянтам - торговать по тренду, фиксируя даже небольшую прибыль", - пишет эксперт инвесткомпании в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.