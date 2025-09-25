"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Северстали на уровне 1200 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали" и прогнозную цену на уровне 1200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 23% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева.

За второй квартал "Северсталь" увеличила производство стали на 8% г/г, а затем нарастила объем продаж металлопродукции на 4% г/г. Но выручка снизилась на 16% г/г из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов в портфеле продаж, вслед за ними - маржинальность, а также FCF из-за сокращения EBITDA и роста инвестиций, отмечается в комментарии.

Эксперт ожидает, что финансовые результаты "Северстали" будут под давлением в ближайшие кварталы из-за высокой ключевой ставки и кризиса на мировом рынке стали. К тому же компания входит в цикл высоких капитальных затрат, что увеличивает вероятность отсутствия дивидендных выплат в ближайшее время.

"Мы консервативно закладываем отсутствие дивидендов со стороны компании в следующие 12 месяцев: возможно, рынку стали потребуется более длительное восстановление, а компания может понести высокие капитальные расходы, - пишет Алиев. - Акции компании торгуются недорого по форвардному мультипликатору EV/EBITDA (4,0x) относительно исторического среднего (~4,5x), но дороже российских аналогов. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на акции "Северстали".

