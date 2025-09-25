.
25 сентября 2025 года 18:35
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2025 года. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор, где росту благоприятствуют снижающиеся процентные ставки, цифровизация экономики и процессы импортозамещения, - пишет аналитик Константин Белов. - Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумагам "Яндекса", показывающего сильные операционные результаты, и присваиваем такой же акциям "ВК" с учетом новых достижений в 2К25". Привлекательными, по оценке экспертов инвестбанка, остаются "Хэдхантер" и ЦИАН: текущие цены не отражают открывающихся перед ними отличных долгосрочных перспектив. На спросе на ПО и ИТ-решения в сегменте B2B отрицательно сказываются макроэкономические условия, но, ожидая хорошего роста на длинном горизонте, стратеги по-прежнему видят потенциал в акциях "Софтлайна" и "Группы Астра". Также они повышают рейтинг по акциям "Группы Позитив" до уровня "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
