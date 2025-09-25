.
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
25 сентября 2025 года 18:04

Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global

Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"После резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российско-украинского конфликта фондовый рынок обвалился, а рубль, тем не менее, чувствует себя достаточно уверенно, - указывает эксперт. - "Нежелание" нацвалюты падать связано, главным образом, с продолжающимся налоговым периодом. На предложение Минфина РФ о повышении НДС на 2 процентных пункта с 1 января 2026 года рубль отреагировал в среду и продолжает, видимо, реагировать сегодня достаточно противоречиво".

Для нацвалюты это событие, по мнению аналитиа является смешанным. С одной стороны, повышение налога на добавленную стоимость определенно имеет краткосрочный проинфляционный эффект на экономику, что для рубля может быть неблагоприятно. С другой стороны, сокращение дефицита бюджета в долгосрочном периоде может, в свою очередь, оказать сдерживающее влияние на инфляцию и быть, соответственно, благоприятным для укрепления нацвалюты.

"Кроме того, намеки в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 12 сентября, а также вчерашние и сегодняшние заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной позволяют предположить, что пауза в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ не за горами, - добавляет Мильчакова. - Для рубля сдержанное смягчение монетарной политики Центробанка в целом благоприятно".

Несмотря на то, что в новом макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития предполагается рост доллара к рублю к концу 2025 года до 92,6 руб., пока американская валюта, несмотря на ослабление с августа текущего года, не смогла дорасти даже до 88 руб., и, на взгляд эксперта, это во многом связано еще и со слабостью самого доллара на фоне произошедшего и ожидаемых новых снижений процентных ставок ФРС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.