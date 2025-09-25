Акции Ростелекома и МТС - относительно безопасная гавань в текущих макроэкономических условиях - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций компаний сектора телекоммуникаций РФ и считает бумаги "Ростелекома" и "МТС" относительно безопасной гаванью в текущих макроэкономических условиях, говорится в стратегии на 4К25.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор и сохраняем рейтинг "покупать" как по обыкновенным и привилегированным акциям "Ростелекома", так и по бумагам "МТС", - пишет аналитик Константин Белов. - Традиционный бизнес телеком-операторов по-прежнему генерирует достаточно большие денежные потоки. Это позволяет как финансировать новые быстрорастущие направления (дата-центры, кибербезопасность, медиа), так и выплачивать дивиденды".

Инвестиции в новые сегменты, по мнению эксперта, должны обеспечить дополнительные источники дохода в долгосрочном плане, но способны негативно сказаться на рентабельности в ближайшей перспективе. Обе компании планируют IPO некоторых своих "дочек", где они могут получить оценку по более высоким мультипликаторам по сравнению с традиционным бизнесом, что повысило бы оценку материнских компаний, полагает Белов.

"Наша целевая цена на конец 2026 года по акциям "МТС" - 350 руб. за штуку, "Ростелекома" - 116 руб. (и по обыкновенным, и по привилегированным), - указывает аналитик. - Учитывая ожидаемую дивидендную доходность в 17% по бумагам "МТС", 5% - по обыкновенным акциям "Ростелекома" и 11% - по привилегированным, мы подтверждаем рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.