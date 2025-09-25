"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,4683 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10%, сообщается в комментарии аналитиков.

"С начала сентября акции "РусГидро" просели на 9,5%, отставая от рынка. При этом новость о будущей индексации тарифов на электроэнергию в 2026-2028гг создает позитивный фон для электросетевых активов компании, - пишут эксперты. - Благодаря этому прогноз долгосрочного роста выручки пересмотрен вверх - до 1% в год в 2025-2032гг. Несмотря на снижение прогноза чистой прибыли на 2025 год до 70 млрд руб., ожидается рост EBITDA до 168,5 млрд руб. в 2025 году и 176,1 млрд руб. в 2026 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.