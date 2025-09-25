Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП ЦБ РФ пока нет - ПСБ

Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04% неделей ранее), оценочный годовой уровень роста цен продолжил поступательно снижаться и составил около 8%, констатирует эксперт.

"На фоне постепенного завершения продовольственной дефляции усиление инфляционных процессов в сентябре было ожидаемым. По нашим оценкам, пока инфляционный тренд продолжает оставаться в нижней части рамочного прогноза ЦБ (6-7% на конец 2025 года)", - указывает он.

"Озвученные в среду проектные параметры бюджета на 2026 год, по нашему мнению, достаточно сбалансированы и не содержат значимых проинфляционных рисков. Это значит, что на фоне ожидаемого развития инфляции в соответствии с прогнозом, регулятор сможет продолжить реализовывать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре. Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП пока не видим", - пишет Попов в обзоре.

