"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Татнефти до 981,2 руб., "префов" - до 967,33 руб

Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт-поправка на риски вложений в бумаги эмитента остается на сравнительно низком для компаний в нашем покрытии уровне в 15%", - отмечают эксперты.

Чистая прибыль "Татнефти" за 1П25 по МСФО составила 58 млрд руб., снизившись в 2,6 раза год к году. Свободный денежный поток упал в 3,2 раза - до 36,9 млрд руб., а EBITDA - до 146,4 млрд руб. (минус 36%). Давление оказали курсовые разницы, рост расходов и слабая динамика цен на нефть, указывают аналитики инвесткомпании.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 14,35 руб. на акцию за I полугодие. "По итогам года ожидаем выплат на уровне 39 руб. на бумагу против 59 руб. ранее. Рыночный прогноз, по нашим данным, равен в данном случае порядка 42 руб." - пишут эксперты "АКБФ".

