25 сентября 2025 года 12:20
SberCIB рекомендует покупать акции HeadHunter с прогнозной ценой 4900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября. Компания выплатит инвесторам по 233 рубля на акцию с доходностью 6,5%. Оценка экспертов инвестбанка - "покупать". Несмотря на текущее охлаждение рынка труда, долгосрочные перспективы компании позитивны, считают они. Дивидендная доходность может составить около 13% в 2025 году и около 20% в 2030 году. "Целевая цена - 4900 рублей за шутку. По нашему мнению, дивидендный "гэп" закроется довольно быстро. Основные причины для этого - сильные фундаментальные предпосылки долгосрочного роста, высокие стандарты корпоративного управления HeadHunter и дистрибуция доходов через дивиденды", - пишут аналитики SberCIB в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
