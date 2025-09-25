Краткосрочная судьба рынка акций РФ остается неопределенной - "Алор Брокер"

Краткосрочная судьба российского рынка акций в целом остается неопределенной, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Базовым сценарием является продолжение отскока в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может спровоцировать новую волну падения с закреплением индекса Мосбиржи под отметкой 2700 пунктов", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.