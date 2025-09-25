Целью текущего подъема индекса Мосбиржи может стать уровень 2800п - ПСБ

Целью текущей волны восстановления индекса Мосбиржи может стать сопротивление на уровне 2800 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, основным фактором восстановления в среду стала фиксация прибыли по коротким позициям как на фоне достижения отдельными бумагами целей, так и с учетом подхода рынка к поддержке на уровне 2700 пунктов. Это подтверждает сильный рост в бумагах, которые в последние недели понесли существенные потери. При этом бумаги, выглядевшие в последнее время существенно "лучше рынка", показали умеренный подъем или даже снизились", - пишет эксперт в комментарии.

"В рамках сессии четверга (при отсутствии ухудшения на геополитическом треке) ожидаем попыток рынка продолжить волну коррекционного восстановления, целью которой может стать верхняя граница нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, выступающая ближайшим сопротивлением для рынка", - указывает Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.