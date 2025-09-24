"Финам" начал анализ Nintendo с рекомендацией "держать" для ее акций

"Финам" начал аналитическое освещение японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo, сообщается в обзоре аналитика Никиты Степанова.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет 13111 иен за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"При оценке стоимости мы опирались на прогнозные мультипликаторы EV/S и EV/EBITDA NTM в сравнении с компаниями-аналогами и историческими мультипликаторами", - указывает Степанов.

"Акции эмитента за последние двенадцать месяцев продемонстрировали рост значительно лучше индекса Nikkei 225. Компания планирует удвоить выручку в 2026 финансовом году с окончанием 31 марта 2026 года на фоне запуска новой игровой консоли Nintendo Switch 2, продажи которой уже заметно выше, чем у оригинальной приставки, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Однако отмечаем, что себестоимость нового устройства в разы выше предыдущей версии из-за удорожания компонентов. Кроме того, ощутимо выросли затраты на маркетинг новой консоли. В совокупности эти факторы снизили рентабельность основных показателей в два раза, и из-за такого влияния на маржу мы считаем, что в акциях сейчас нет "апсайда".

Nintendo - один из мировых лидеров индустрии видеоигр и интерактивных развлечений. Его бизнес включает разработку и продажу игровых консолей; производство и дистрибуцию собственных игр и франшиз; лицензирование интеллектуальной собственности для фильмов, мерча, тематических парков; цифровой контент и подписки; мобильные приложения и коллаборации с другими издателями.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.