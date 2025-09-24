.
24 сентября 2025 года 17:44

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью 59,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 1,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Акции китайского полупроводникового сектора демонстрируют устойчивость на фоне расширения внутреннего спроса, господдержки и роста производственных мощностей. Несмотря на сохраняющиеся ограничения со стороны США и усиление торгово-геополитических рисков, котировки Global X China Semiconductor ETF в последние месяцы показывают опережающую динамику, - пишет эксперт. - Вместе с тем значительная часть компаний из состава фонда приблизилась к справедливым оценкам либо уже превысила их, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Поэтому бумаги могут оказаться интересными для покупки в случае существенной коррекции".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
25 сентября 2025 года 14:27
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:26
Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП ЦБ РФ пока нет - ПСБ
Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04%...    читать дальше
25 сентября 2025 года 12:50
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Татнефти до 981,2 руб., "префов" - до 967,33 руб
Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски...    читать дальше
25 сентября 2025 года 12:20
SberCIB рекомендует покупать акции HeadHunter с прогнозной ценой 4900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября....    читать дальше
25 сентября 2025 года 11:47
"Финам" рекомендует держать акции Ferguson с прогнозной ценой $258,44
"Финам" рекомендует держать акции Ferguson Plc с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эмитент продемонстрировал уверенный рост ключевых показателей по итогам 2025 финансового года, ключевые драйверы - активная...    читать дальше
25 сентября 2025 года 11:20
Курс рубля пока вряд ли выйдет из диапазона 11,55-11,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Значимых драйверов для выхода курса пары юань/рубль из диапазона 11,55-11,85 рубля за юань пока нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Поддержку национальной валюте оказывают фактор налогового периода и отчасти новые проектировки федерального бюджета, снизившие в глазах инвесторов...    читать дальше
25 сентября 2025 года 10:59
Индекс RGBI может стабилизироваться на достигнутых уровнях - ПСБ
Индекс RGBI может стабилизироваться на достигнутых уровнях, факторов для его устойчивого разворота пока недостаточно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Эксперт констатирует, что на долговом рынке сохраняется высокая волатильность. "Проект...    читать дальше
25 сентября 2025 года 10:33
Краткосрочная судьба рынка акций РФ остается неопределенной - "Алор Брокер"
Краткосрочная судьба российского рынка акций в целом остается неопределенной, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Базовым сценарием является продолжение отскока в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может...    читать дальше
25 сентября 2025 года 10:17
Рубль может окрепнуть до 11,5 руб./юань в конце текущей недели - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может уйти к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Биржевой курс юаня в среду снизился на 0,4% и отступил под отметку 11,7 руб. за юань на фоне...    читать дальше
