Локальная коррекция на рынке ОФЗ близка к завершению - "КИТ Финанс Брокер"

Локальная коррекция на рынке рублевых гособлигаций близка к завершению, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Оптимальной стратегией выглядит возврат в более волатильные выпуски, такие как ОФЗ 26238, либо использование фьючерса на индекс RGBI-12.25, - отмечают эксперты в комментарии. - На фоне крепкого рубля интересны также валютные облигации с фиксированным купоном. В среднесрочной перспективе мы сохраняем ожидание постепенного ослабления российской валюты, что делает валютные выпуски дополнительным элементом хеджирования".

