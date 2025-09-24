.
.
24 сентября 2025 года 15:58
Локальная коррекция на рынке ОФЗ близка к завершению - "КИТ Финанс Брокер"
Локальная коррекция на рынке рублевых гособлигаций близка к завершению, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Оптимальной стратегией выглядит возврат в более волатильные выпуски, такие как ОФЗ 26238, либо использование фьючерса на индекс RGBI-12.25, - отмечают эксперты в комментарии. - На фоне крепкого рубля интересны также валютные облигации с фиксированным купоном. В среднесрочной перспективе мы сохраняем ожидание постепенного ослабления российской валюты, что делает валютные выпуски дополнительным элементом хеджирования". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
.
.