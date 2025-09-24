.
24 сентября 2025 года 14:57
Цена акций Магнита может подняться к 4000 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "Магнита" могут вернуться в район 4000 рублей за штуку в рамках технического восстановления, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги подскочили в среду в стоимости после новостей о возможном повышении НДС в РФ со следующего года с 20% до 22%, что, вероятно, приведет к увеличению цен ритейлером и будет переложено на покупателей. В сентябре после публикации более слабых, чем ожидалось, финансовых и операционных результатов "Магнита" за 1П25, мы подтвердили нашу фундаментальную рекомендацию по акциям компании "держать" с целевой ценой 4082 руб., в том числе ввиду вероятности следующей выплаты дивидендов не раньше второй половины 2026 года", - отмечает эксперт. С технической точки зрения, указывает Кожухова, котировки акций эмитента восстанавливаются от достигнутого на неделе минимума с февраля в 3122 руб. при сохранении "бычьей" дивергенции с гистограммой MACD дневного графика, которая продолжает предупреждать о возможном формировании локального минимума бумаг. "Летом текущего года, впрочем, аналогичный сигнал не оправдался, а котировки продолжили снижение, соответственно, и в текущий период общерыночной неопределенности нельзя исключать стабилизации ниже поддержки в 3100 руб. и последующего тестирования 3000 руб. при негативных рыночных настроениях", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. "Важные технические сопротивления расположены у 3640 руб. (верхняя полоса Боллинджера и линия нисходящего тренда) и 3870 руб. (район августовского максимума): стабилизация выше может предвещать коррекционное движение акций (вероятно, в случае оптимизма на всем фондовом рынке в целом) как минимум к целевой фундаментальной цене 4082 руб." - говорится в материале эксперта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
