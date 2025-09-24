Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года - "Цифра брокер"

Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"На российском рынке не так много компаний, которые выплачивают дивиденды ежеквартально или по итогам девять месяцев, - пишут эксперты. - По нашей оценке, суммарные выплаты за эти периоды в 2025 году могут составить 510 млрд руб., причем около 75% от этой суммы придется на дивиденды "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". При этом год для нефтяников складывается весьма неудачно из-за падения цен на нефть и крепкого рубля, по итогам I полугодия чистая прибыль компаний этого сектора показала падение на 50% и более относительно результатов за I полугодие 2024 года. Отсюда и скудная дивидендная доходность".

От "Роснефти" аналитики ждут около 13 руб., дивидендная доходность всего 3% по текущим котировкам.

Отдельно в секторе они выделяют "ЛУКОЙЛ": в I полугодии компания провела обратный выкуп акций на 654 млрд. руб., что соответствует примерно 13% от общего количества акций на конец 2024 года. При этом большую часть выкупленных акций в количестве 76 млн штук компания погасит, и дивиденды будут распределяться на оставшееся количество акций.

"Компания платит из скорректированного свободного денежного потока, по нашим оценкам, выплата может составить 402 руб. на одну акцию "ЛУКОЙЛа", что к текущей цене и с учетом оставшегося количества акций, дает самую высокую промежуточную дивидендную доходность в секторе, около 6,4% по текущим котировкам", - отмечает аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Если же переходить ко всему рынку, то самую высокую доходность за девять месяцев стратеги "Цифра брокер" ждут от "ИКС 5". "Компания обновила дивидендную политику в начале года, основной ориентир теперь - свободный денежный поток и коэффициент "Чистый долг"/EBITDA в пределах 1,2-1,4х. Компания продолжает показывать качественный рост по всем основным метрикам ритейла, и мы ждем выплаты в диапазоне 300-330 руб. на одну акцию компании, дивидендная доходность может составить 11% к текущим котировкам "ИКС 5", - добавляет Иван Ефанов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.