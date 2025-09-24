"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Нижнекамскнефтехима до 135,86 руб./ао и 119,66 руб./ап

Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" повысили прогнозную цену акций Нижнекамскнефтехима" до 135,86 руб./ао и 119,66 руб./ап, что соответствует потенциалу роста на 63% и 81% соответственно, сообщается в комментарии.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Акции НКНХ потеряли в цене с начала года -7% по обыкновенным и -6% по привилегированным бумагам, - констатируют эксперты. - Тем не менее, финансовые результаты за I полугодие выглядят устойчиво: выручка составила 115,9 млрд руб., EBITDA 31,6 млрд руб., чистая прибыль 26,5 млрд руб.".

На взгляд аналитиков, главным драйвером будущего выступает запуск комплекса ЭП-600, который удвоит мощности по этилену. С учетом планов по расширению переработки и устойчивого роста отрасли, справедливая стоимость акций пересмотрена вверх: 135,86 руб./ао и 119,66 руб./ап".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.