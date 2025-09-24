Давление на рынке ОФЗ может сохраниться в ближайшие дни - "ВТБ Моя аналитика"

Давление на рынке рублевых гособлигаций может сохраниться в ближайшие дни, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя аналитика".

"Переоценка рынком будущей траектории ключевой ставки ЦБ РФ еще не завершена. Инвесторы ждут раскрытия параметров бюджета на 2026 год в последних числах сентября. Давление на рынке госдолга может сохраниться в ближайшие дни, однако приближение доходностей длинных ОФЗ к 15% годовых считаем интересным для возобновления покупок", - пишут эксперты в комментарии.

