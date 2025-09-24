Вероятно смещение курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,55-11,85 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно смещение курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,55-11,85 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам вторника рубль не показал ярко выраженную динамику. Эксперты банка подчеркивают, что в моменте российская валюта укреплялась на фоне разовых продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода.

В среду курс CNY/RUB находится у 11,74 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. С учетом последних геополитических новостей аналитики допускают, что курс будет находиться ближе к верхней границе диапазона в 11,55-11,85 руб./юань.

Нефтяные цены во вторник заметно выросли. По мнению экспертов банка, поддержку котировкам оказали новости о проблемах в сделке по наращиванию экспорта из Ирака, а также о возможных дополнительных ограничениях в поставках сырья из РФ.

В среду фьючерсы Brent торгуются у $67,8/барр. Аналитики полагают, что в целом цена нефти пока может задержаться выше $67/барр., если Минэнерго США сегодня не отчитается о неожиданно сильном недельном росте запасов.

