Ближайшей целью снижения индекса RGBI остается диапазон 115-116 пунктов - ПСБ

Ближайшей целью снижения индекса RGBI остается диапазон 115-116 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"В основную сессию вторника индекс RGBI удержал 117 пунктов, однако геополитический фактор вновь вышел на первый план - реализуется сценарий ухода индекса в диапазон 115-116 пунктов, - пишет эксперт. - На этом фоне Минфин сегодня проведет 2 аукциона по размещению 10- и 16-летнего выпусков ОФЗ. Учитывая ухудшение внешнего фона, ожидаем невысокой активности на аукционах".

На взгляд Грицкевича, в сложившейся ситуации целесообразно занять выжидательную позицию на рынке облигаций, и при увеличении позиции фокус лучше сместить во флоатеры и валютные облигации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.