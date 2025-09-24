Техническая картина по рынку акций в целом ухудшилась - "Алор Брокер"

Техническая картина по рынку акций в целом ухудшилась, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Аналитик напоминает, что индекс Мосбиржи сумел подрасти во вторник на 0,6%, но ситуация резко ухудшилась вечером, когда американский президент Дональд Трамп сделал ряд негативных заявлений в отношении России. В результате по рынку прокатилась мощная волна распродаж, и по итогам суток он упал на 1,9%, закрывшись ниже 2700 пунктов.

"Техническая картина по рынку в целом ухудшилась, - указывает Антонов. - Наметившийся в понедельник отскок можно признать неудавшимся, Индекс Мосбиржи начал всерьез тестировать на прочность нижнюю границу сильной поддержки 2700-2720 пунктов. Если она падет, то есть большая вероятность ухода индикатора ближе к годовым минимумам (около 2600 пунктов). Сегодняшний день может быть решающим".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.