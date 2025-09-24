Рубль может оказаться под давлением в среду утром - ПСБ

Национальная валюта может оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике в начале торговой сессии в среду, в результате чего китайская валюта предпримет попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Однако рост юаня будет сдерживать приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке, отмечает эксперт.

В результате, говорится в комментарии Зварича, во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину данного диапазона.

